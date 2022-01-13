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Законодательство РК
13:45 13.01.2022

Ержан Казанбаев освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК

ержан казанбаев, должность, освобождение Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства РК Казанбаев Ержан Калдыбаевич освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Zakon.kz.

Ержан Казанбаев родился в 1983 году в Алматинской области. Окончил Алматинский технологический университет, Абердинский университет.

Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО «Экспресс Банк». Также работал в коммерческих структурах.

С 2010 по 2019 год занимал руководящие должности в министерствах экономики и бюджетного планирования и национальной экономики РК.

С декабря 2020 года и по настоящее время работал вице-министром торговли и интеграции РК.

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