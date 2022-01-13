Ержан Казанбаев освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК

Ержан Казанбаев родился в 1983 году в Алматинской области. Окончил Алматинский технологический университет, Абердинский университет.

Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО «Экспресс Банк». Также работал в коммерческих структурах.

С 2010 по 2019 год занимал руководящие должности в министерствах экономики и бюджетного планирования и национальной экономики РК.

С декабря 2020 года и по настоящее время работал вице-министром торговли и интеграции РК.