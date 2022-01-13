13:45 13.01.2022
Ержан Казанбаев освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК
Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства РК Казанбаев Ержан Калдыбаевич освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Zakon.kz.
Ержан Казанбаев родился в 1983 году в Алматинской области. Окончил Алматинский технологический университет, Абердинский университет.
Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО «Экспресс Банк». Также работал в коммерческих структурах.
С 2010 по 2019 год занимал руководящие должности в министерствах экономики и бюджетного планирования и национальной экономики РК.
С декабря 2020 года и по настоящее время работал вице-министром торговли и интеграции РК.