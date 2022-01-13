Ерлан Баттаков назначен первым вице-министром торговли и интеграции РК

Ерлан Баттаков родился 9 октября 1969 года в Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт и РМПИК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан.

Трудовой путь начал в 1992 году в качестве стажера-исследователя кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института.

1995-1996 гг. – главный специалист, заместитель генерального директора по инвестициям ИПФ «Алатау Инвест».

1996 год – специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ Управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан.

1996-2007 гг. – главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО «Продовольственная контрактная корпорация».

2007-2012 гг. – заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ, заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан.

2012-2019 гг. – заместитель, первый заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

С марта 2019 года – Управляющий делами Президента Республики Казахстан.