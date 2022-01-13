На Кубке Африки два скандала за один день

Первый инцидент произошел на матче сборных Мавритании и Гамбии. Перед игрой вместо гимна Мавритании организаторы включили другую мелодию. После трех попыток воспроизвести необходимый гимн организаторы матча дальше не стали мучить игроков и болельщиков. В итоге футболисты сами спели гимн своей страны без музыкального сопровождения. Расстроенные представители Мавритании проиграли Гамбии – 0:1.

🎥 — على مايبدوا ان هناك مشكلة في سماعات الملعب وغضب لاعبين موريتانيا .

pic.twitter.com/m6bHLd2K3Z January 12, 2022

Второй скандал на Кубке африканских наций случился во время встречи команд Туниса и Мали. Замбийский арбитр Джанни Сиказве дважды дал финальный свисток преждевременно. Сначала он сделал это на 86-й минуте, а затем на 89-й минуте. Спустя время было решено доиграть матч. Но тунисцы отказались это делать, они проиграли встречу со счетом 0:1.