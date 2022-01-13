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14:24 13.01.2022

На Кубке Африки два скандала за один день

Футбол Скандал Мавритания Фото: fifa.com
Футбольные сборные Мавритании и Туниса высказали свое недовольство организаторам Кубка африканских наций, сообщает Zakon.kz.

Первый инцидент произошел на матче сборных Мавритании и Гамбии. Перед игрой вместо гимна Мавритании организаторы включили другую мелодию. После трех попыток воспроизвести необходимый гимн организаторы матча дальше не стали мучить игроков и болельщиков. В итоге футболисты сами спели гимн своей страны без музыкального сопровождения. Расстроенные представители Мавритании проиграли Гамбии – 0:1.

Второй скандал на Кубке африканских наций случился во время встречи команд Туниса и Мали. Замбийский арбитр Джанни Сиказве дважды дал финальный свисток преждевременно. Сначала он сделал это на 86-й минуте, а затем на 89-й минуте. Спустя время было решено доиграть матч. Но тунисцы отказались это делать, они проиграли встречу со счетом 0:1.

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