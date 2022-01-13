14:38 13.01.2022
Александр Данилов назначен вице-министром информации и общественного развития РК
Фото: primeminister.kz
Александр Данилов назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, передает Zakon.kz.
Постановлением правительства РК Данилов Александр Сергеевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК.Пресс-служба премьер-министра РК
Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Член Национального совета общественного доверия при президенте РК. Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций.
Также занимал руководящие должности в частных организациях.
С июля 2020 года был руководителем проекта Stopfake.kz.