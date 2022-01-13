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Законодательство РК
14:38 13.01.2022

Александр Данилов назначен вице-министром информации и общественного развития РК

александр данилов, миор, вице-министр, назначение Фото: primeminister.kz
Александр Данилов назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, передает Zakon.kz.
Постановлением правительства РК Данилов Александр Сергеевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК.Пресс-служба премьер-министра РК

Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Член Национального совета общественного доверия при президенте РК. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций.

Также занимал руководящие должности в частных организациях.

С июля 2020 года был руководителем проекта Stopfake.kz.

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