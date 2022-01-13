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15:46 13.01.2022

Режим ЧП – как Nur Otan помогает гражданам в регионах

помощь Фото: Nur Otan
Депутаты, члены первичных партийных организаций и активисты молодежного крыла Nur Otan по всей стране продолжают оказывать помощь коммунальным службам, полиции и реагировать на обращения граждан.

По данным пресс-службы партии, волонтеры-жасотановцы помогают местным властям в очистке городов и восстановлении зданий. Партийцы в регионах сдают кровь для пострадавших от беспорядков. Филиалами и активными партийцами все эти дни было организовано горячее питание для сотрудников полиции, военнослужащих и коммунальных служб на улицах городов и блокпостах.

помощь

Фото: Nur Otan

Только в Алматы нуротановцами по всем районам города уже оказана помощь нуждающимся гражданам на сумму порядка 125 млн тенге. В ряде регионов в первые же дни были созданы общественные дружины.

помощь

Фото: Nur Otan

Членами фракций в маслихатах и руководителями первичных партийных организаций Nur Otan также проводится активная разъяснительная работа среди населения задач, обозначенных главой государства Касым-Жомартом Токаевым на недавнем заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Кроме того, продолжают работать общественные приемные Nur Otan.

С 1 января текущего года уже обратилось 622 человека, из них 283 в контакт-центр «Экстренная служба 111». Основные вопросы, волнующие граждан – социальное обеспечение, трудоустройство и нарушения трудовых прав, проблемы ЖКХ и др.

Депутатами, руководителями государственных органов – членами партии проведено 67 приемов граждан и рассмотрены вопросы 136 человек.

Анастасия Московчук
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