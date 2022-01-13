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15:49 13.01.2022

Сожгли и обстреляли – фоторепортаж со штрафстоянки в Алматы

сожжённые машины Фото: Zakon.kz
Корреспондент Zakon.kz побывал на штрафстоянке после беспорядков в Алматы.

С начала беспорядков в Алматы Служба спасения вывезла 140 пострадавших видов транспорта. Среди них есть легковые, грузовые, инкассаторские машины, а также автобусы.

Большинство из них находится на штрафстоянке в мкр. Кокжиек.

С 5 января по сегодняшнее число нашими службами вывезено 140 автомашин. Здесь 47 машин сгоревшие, в 48 стреляли. Разбитые во время беспорядков машины здесь тоже есть. Из них 30 – полицейские машины, мы отвезли их в ДВД. Директор Службы спасения Бисегали Жунусов

На другой штрафстоянке в мкр. Улжан 32 машины, в которые стреляли. В некоторых из них были найдены трупы. Этими машинами занимается прокуратура.

обстрелянный Porsche Cayenne

Фото: Zakon.kz

обстрелянный Brabus

Фото: Zakon.kz

обстрелянный BMW

Фото: Zakon.kz

обстрелянная машина

Фото: Zakon.kz

сгоревшая машина

Фото: Zakon.kz

сгоревшие машины

Фото: Zakon.kz

сгоревшая машина

Фото: Zakon.kz

сгоревшая машина

Фото: Zakon.kz

сгоревшая машина

Фото: Zakon.kz

сгоревшие машины

Фото: Zakon.kz

Сгоревшие машины

Фото: Zakon.kz

Сгоревший автобус

Фото: Zakon.kz

сгоревший автобус

Фото: Zakon.kz

обстрелянное лобовое стекло, машина

Фото: Zakon.kz

стекло, дырки от пуль

Фото: Zakon.kz

Разбитое лобовое стекло

Фото: Zakon.kz

салон авто

Фото: Zakon.kz

сидение, осколки стекол

Фото: Zakon.kz

разбитое лобовое стекло

Фото: Zakon.kz

Машина, штрафстоянка

Фото: Zakon.kz

Руль, разбитое стекло

Фото: Zakon.kz

Mercedes-Benz, обстрелянный

Фото: Zakon.kz

еда в машине

Фото: Zakon.kz

салон авто

Фото: Zakon.kz

сожжённые машины

Фото: Zakon.kz

сожжённые машины, штрафстоянка

Фото: Zakon.kz

сожжённые машины

Фото: Zakon.kz

сожжённые машины

Фото: Zakon.kz

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