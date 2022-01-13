Сожгли и обстреляли – фоторепортаж со штрафстоянки в Алматы

С начала беспорядков в Алматы Служба спасения вывезла 140 пострадавших видов транспорта. Среди них есть легковые, грузовые, инкассаторские машины, а также автобусы.

Большинство из них находится на штрафстоянке в мкр. Кокжиек.

С 5 января по сегодняшнее число нашими службами вывезено 140 автомашин. Здесь 47 машин сгоревшие, в 48 стреляли. Разбитые во время беспорядков машины здесь тоже есть. Из них 30 – полицейские машины, мы отвезли их в ДВД. Директор Службы спасения Бисегали Жунусов

На другой штрафстоянке в мкр. Улжан 32 машины, в которые стреляли. В некоторых из них были найдены трупы. Этими машинами занимается прокуратура.

Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz