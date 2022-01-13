В Казахстане изменились правила въезда из-за рубежа

Согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК, все пассажиры (включая вакцинированных), прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны будут предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Справка считается действительной в течение 72 часов c даты забора материала до момента пересечения границы РК.

Справка должна быть на английском, русском или казахском языке. Исключение составляют дети до пяти лет.

Как отмечается, при отсутствии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 все пассажиры без исключений, включая граждан Казахстана, не будут допущены на борт из аэропорта вылета.