16:17 13.01.2022
В Казахстане изменились правила въезда из-за рубежа
Фото: Zakon.kz
Согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК, все пассажиры (включая вакцинированных), прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны будут предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.
Справка считается действительной в течение 72 часов c даты забора материала до момента пересечения границы РК.
Справка должна быть на английском, русском или казахском языке. Исключение составляют дети до пяти лет.
Как отмечается, при отсутствии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 все пассажиры без исключений, включая граждан Казахстана, не будут допущены на борт из аэропорта вылета.
МВК: В Казахстане усилят санитарно-карантинные меры
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