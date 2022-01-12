МВК: В Казахстане усилят санитарно-карантинные меры

В работе совещания приняли участие представители государственных органов и руководители регионов. На повестке дня стояли вопросы по ухудшению эпидемиологической ситуации и циркуляции штамма «омикрон».

С докладом выступила министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что эпидситуация ухудшается. Только за последние сутки выявлено более 4 тыс. человек с положительным ПЦР-тестом. Уже четыре региона вернулись в «красную» зону.

Межведомственной комиссией для сдерживания распространения инфекции было принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер. В частности:

Продлить норму о разрешении входа в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим «зеленый» статус.

С 13 января с учетом циркуляции штамма «омикрон» вход в СПА, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры только с «зеленым» статусом.

С 15 января обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы, независимо от статуса вакцинации.

Также предложено усилить ограничительные меры в городах «красной» зоны Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и в Атырауской области:

запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением поминок на объектах «Ашык» с участием 30 человек;

запрет на деятельность развлекательных, культурных заведений, на проведение религиозных обрядов и всевозможных конференций и семинаров;

сократить число гостей общепита за одним столиком до четырех человек;

онлайн-формат обучения школьников до 31 января 2022 года, обучение студентов СУЗов и ВУЗов всех курсов – до 6 февраля 2022 года;

перевести в онлайн-формат работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых;

на дистанционную работу должны перейти не менее 70% сотрудников госорганов, нацкомпаний и предприятий;

увеличить количество общественного транспорта для возможности соблюдения социальной дистанции.

В завершение совещания вице-премьер поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан, особое внимание уделить контролю за соблюдением принятых Правительством мер.