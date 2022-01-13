Пять пожарных автомобилей уничтожили во время беспорядков в Алматы

Алматинский гарнизон противопожарной службы за время беспорядков потерял безвозвратно пять единиц пожарной техники. Они были сожжены. 13 единиц пожарной техники получили повреждения разной степени тяжести.

Фото: Zakon.kz

Все это случилось не одномоментно. С начала массовых беспорядков 4 января митингующие не выходили особо за рамки закона. Но 5 января обстановка резко обострилась и банды деструктивно настроенных лиц целенаправленно стали преследовать подразделения гражданской защиты и скорую медицинскую помощь с целью уничтожения техники и недопущения ее деятельности, чтобы парализовать деятельность госорганов. Во время вызовов они блокировали передвижение техники, закидывали камнями, бутылками с зажигательной смесью, нападали с палками, протыкали колеса. С помощью угроз о расправе и применении физической силы им удалось завладеть пожарной техникой, которая в дальнейшем была уничтожена. Оперативный дежурный Службы пожаротушения ДЧС Алматы Денис Ярцев

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Один сотрудник Службы пожаротушения получил огнестрельное ранение, другие различные телесные повреждения.

Власти уже закупили новую технику, которую будут использовать вместо уничтоженной.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz