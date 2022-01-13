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16:36 13.01.2022

Пять пожарных автомобилей уничтожили во время беспорядков в Алматы

Техника Службы пожаротушения ДЧС Алматы Фото: Zakon.kz
В пожарной службе Алматы рассказали, какой урон им нанесли бандиты во время беспорядков, передает Zakon.kz.

Алматинский гарнизон противопожарной службы за время беспорядков потерял безвозвратно пять единиц пожарной техники. Они были сожжены. 13 единиц пожарной техники получили повреждения разной степени тяжести.

Оперативный дежурный Службы пожаротушения ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

Все это случилось не одномоментно. С начала массовых беспорядков 4 января митингующие не выходили особо за рамки закона. Но 5 января обстановка резко обострилась и банды деструктивно настроенных лиц целенаправленно стали преследовать подразделения гражданской защиты и скорую медицинскую помощь с целью уничтожения техники и недопущения ее деятельности, чтобы парализовать деятельность госорганов. Во время вызовов они блокировали передвижение техники, закидывали камнями, бутылками с зажигательной смесью, нападали с палками, протыкали колеса. С помощью угроз о расправе и применении физической силы им удалось завладеть пожарной техникой, которая в дальнейшем была уничтожена.Оперативный дежурный Службы пожаротушения ДЧС Алматы Денис Ярцев

Техника Службы пожаротушения ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

Техника Службы пожаротушения ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

Один сотрудник Службы пожаротушения получил огнестрельное ранение, другие различные телесные повреждения.

Власти уже закупили новую технику, которую будут использовать вместо уничтоженной.

Техника Службы пожаротушения ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

Техника Службы пожаротушения ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

пожарные автомобили, сожженные террористами, беспорядки 2022 в Алматы

Фото: Zakon.kz

Техника Службы пожаротушения ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

пожарные автомобили, сожженные террористами, беспорядки 2022 в Алматы

Фото: Zakon.kz

Техника Службы пожаротушения ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

пожарные автомобили, сожженные террористами, беспорядки 2022 в Алматы

Фото: Zakon.kz

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