Два миллиарда тенге направят бизнесмены для помощи пострадавшим

Lancaster Group Kazakhstan в лице Берика Каниева и Юрия Пака, Freedom Finance Holding в лице Тимура Турлова, АО «Казахский институт нефти и газа» в лице Сергея Кана, BI Group в лице Айдына Рахимбаева, Асхата Омарова и Бауыржана Исабаева выступили с открытым обращением, в котором призвали бизнес-сообщество РК объединиться и поддержать инициативы, озвученные президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Приводим полный текст обращения.

«Дорогие соотечественники! Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших во время январских событий. Мы сочувствуем пострадавшим и желаем скорейшего выздоровления.

Убеждены, что только вместе мы сможем преодолеть все трудности и потрясения. Проявляя солидарность и единство с казахстанцами, мы решили выделить 2 млрд тенге личных средств, которые будут направлены на:

помощь семьям погибших;

восстановление городов (Алматы и других);

помощь пострадавшему малому бизнесу.

Данный шаг – это добровольное желание каждого из нас внести реальный вклад в восстановление городов, которые мы любим всем сердцем и о трагедии которых мы скорбим.

Мы приняли решение внести личные средства. Только доверяя друг другу и объединяя усилия, мы сможем сделать нашу страну лучше и достичь большего эффекта!

Призываем представителей бизнес-сообщества объединиться и присоединиться к данной инициативе. В наших силах вернуть казахстанским городам прежний облик, восстановить экономическую активность и протянуть людям руку помощи!

Желаем казахстанцам мирного неба над головой и крепкого здоровья!»