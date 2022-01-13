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Законодательство РК
18:15 13.01.2022

Асадов пригласил Смаилова в Азербайджан

премьер-министр Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадовым, передает Zakon.kz.

Как пишет primeminister.kz, Асадов поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра Казахстана. 

Асадов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент.

Азербайджан является надежным стратегическим партнером Казахстана. Между нашими странами налажены конструктивный политический диалог и плодотворное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Асадов пригласил Смаилова совершить визит в Азербайджан в удобное для него время. 

Азербайджан — важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил 261 млн долларов, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемийный уровень 2019 года. В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Елена Беляева
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