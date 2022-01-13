Режим ЧП отменен в СКО

Как сообщает пресс-служба МВД РК, в связи с «желтым» уровнем террористической опасности в регионе продолжат функционировать блок-посты.

Личный состав органов внутренних дел по-прежнему работает в особом режиме несения службы. Продолжится усиленная охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов. На блокпостах, установленных по периметру города Петропавловска и СКО, продолжится контрольно-пропускной режим, предусматривающий проверку документов.

С начала введения ЧП пункты пропуска пересекли более 30 тыс. транспортных средств. Отказано в проезде 494 единицам автотранспорта. За дни режима ЧП выявлено более 120 нарушений режима ЧП, в основном они касаются нарушений комендантского часа.