19:02 13.01.2022
Режим ЧП отменен в СКО
Фото: polisia.kz
Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева в Северо-Казахстанской области с 13 января отменен режим чрезвычайного положения. В связи с этим введенные ранее в связи с режимом чрезвычайного положение ограничения отменяются, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба МВД РК, в связи с «желтым» уровнем террористической опасности в регионе продолжат функционировать блок-посты.
Личный состав органов внутренних дел по-прежнему работает в особом режиме несения службы. Продолжится усиленная охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов. На блокпостах, установленных по периметру города Петропавловска и СКО, продолжится контрольно-пропускной режим, предусматривающий проверку документов.
С начала введения ЧП пункты пропуска пересекли более 30 тыс. транспортных средств. Отказано в проезде 494 единицам автотранспорта. За дни режима ЧП выявлено более 120 нарушений режима ЧП, в основном они касаются нарушений комендантского часа.