«Омикрон-штамм» эксперт призывает использовать как живую вакцину

Я еще год назад говорил, что будет напоследок штамм, обладающий сверхконтагиозностью. Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально, этим он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может на них размножаться. Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов

Как пишет lenta.ru, врач уверен, что новыми хозяевами вируса могут оказаться грызуны.

По мнению Жемчугова, новый штамм может использоваться как живая вакцина и вытеснить предыдущие, более опасные варианты вируса.