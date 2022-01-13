20:26 13.01.2022
Пассажир скончался в результате ДТП на трассе Караганда – Сарань
Фото: Zakon.kz
22-летний водитель автомашины BMW X5, по предварительным данным, в нарушение правил дорожного движения проезжая дорожное полотно по обочине, допустил столкновение с автомашиной Audi под управлением 26-летнего водителя, который совершал маневр поворота на АЗС «КазМунайГаз».Пресс-служба ДП Карагандинской области
В результате ДТП 22-летний пассажир BMW X5 скончался на месте происшествия. Второй 24-летний пассажир автомашины доставлен в медучреждение.
Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.