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Законодательство РК
20:26 13.01.2022

Пассажир скончался в результате ДТП на трассе Караганда – Сарань

трасса Фото: Zakon.kz
Авария произошла по дороге в сторону города Сарани, передает Zakon.kz.
22-летний водитель автомашины BMW X5, по предварительным данным, в нарушение правил дорожного движения проезжая дорожное полотно по обочине, допустил столкновение с автомашиной Audi под управлением 26-летнего водителя, который совершал маневр поворота на АЗС «КазМунайГаз».Пресс-служба ДП Карагандинской области

В результате ДТП 22-летний пассажир BMW X5 скончался на месте происшествия. Второй 24-летний пассажир автомашины доставлен в медучреждение.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Елена Беляева
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