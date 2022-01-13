Пассажир скончался в результате ДТП на трассе Караганда – Сарань

22-летний водитель автомашины BMW X5, по предварительным данным, в нарушение правил дорожного движения проезжая дорожное полотно по обочине, допустил столкновение с автомашиной Audi под управлением 26-летнего водителя, который совершал маневр поворота на АЗС «КазМунайГаз». Пресс-служба ДП Карагандинской области

В результате ДТП 22-летний пассажир BMW X5 скончался на месте происшествия. Второй 24-летний пассажир автомашины доставлен в медучреждение.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.