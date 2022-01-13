В Нур-Султане установлен высокий уровень террористической опасности

В соответствии с требованиями Указа президента Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года №611 по решению руководителя столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом на территории города Нур-Султана с 13 января 2022 года установлен высокий «оранжевый» уровень террористической опасности сроком на 14 суток. Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям.