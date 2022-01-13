Столичный врач дала рекомендации при приступах тревоги и панических атаках

Действительно, у многих граждан возникают не только стресс и кратковременное тревожное состояние, но и панические атаки. Панические атаки наступают внезапно, часто сопровождаются беспричинными приступами тяжелой тревоги. Могут возникнуть учащенное сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, тошнота. Страх очень быстро нарастает. Может быть страх смерти, страх сойти с ума или потерять контроль над собой. Это может сильно деморализовать человека, возникает отчаяние. Врач ЗОЖ поликлиники №15 города Нур-Султана Гюзель Егинбай

В первую очередь врач рекомендует отвлечься.

При первых приступах таких состояний начинайте дышать по тактам: четыре – на вдох, четыре – на задержку дыхания и четыре – на выдох. Также сконцентрируйтесь на позитивном настрое, послушайте любимую музыку, начните читать книгу. Можно и помедитировать. Врач ЗОЖ поликлиники №15 города Нур-Султана Гюзель Егинбай

Также эксперт советует обратиться к психологам или психотерапевтам.