21:55 13.01.2022
Столичный врач дала рекомендации при приступах тревоги и панических атаках
Фото: pixabay
Врач ЗОЖ поликлиники №15 города Нур-Султана Гюзель Егинбай посоветовала при первых приступах таких состояний дышать по определенной методике, передает Zakon.kz.
Действительно, у многих граждан возникают не только стресс и кратковременное тревожное состояние, но и панические атаки. Панические атаки наступают внезапно, часто сопровождаются беспричинными приступами тяжелой тревоги. Могут возникнуть учащенное сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, тошнота. Страх очень быстро нарастает. Может быть страх смерти, страх сойти с ума или потерять контроль над собой. Это может сильно деморализовать человека, возникает отчаяние. Врач ЗОЖ поликлиники №15 города Нур-Султана Гюзель Егинбай
В первую очередь врач рекомендует отвлечься.
При первых приступах таких состояний начинайте дышать по тактам: четыре – на вдох, четыре – на задержку дыхания и четыре – на выдох. Также сконцентрируйтесь на позитивном настрое, послушайте любимую музыку, начните читать книгу. Можно и помедитировать.Врач ЗОЖ поликлиники №15 города Нур-Султана Гюзель Егинбай
Также эксперт советует обратиться к психологам или психотерапевтам.
Многие психологи советуют массировать мочки ушей, сжимать и разжимать ладони – это даст работу мышцам и поможет вновь «ощутить» свое тело, а для того, чтобы задействовать вкусовые рецепторы, можно положить в рот конфетку или леденец.Врач ЗОЖ поликлиники №15 города Нур-Султана Гюзель Егинбай