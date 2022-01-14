Посольство США подверглось ракетному обстрелу в иракской столице

Как сообщает ТАСС, третья ракета упала в расположенном неподалеку районе, в результате чего, как утверждается, пострадали два человека - женщина и ребенок.

Уточняется, что здание расположено в «зеленой зоне» - хорошо охраняемом районе в центре Багдада.

Сообщается, что ранее оно неоднократно становилось целью ракетных и минометных обстрелов, в результате которых были погибшие и пострадавшие, главным образом, за его пределами.