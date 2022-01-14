00:42 14.01.2022
Посольство США подверглось ракетному обстрелу в иракской столице
Фото: pixabay
По зданию американской дипломатической миссии были выпущены три снаряда, два из которых были перехвачены системами ПВО, передает Zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, третья ракета упала в расположенном неподалеку районе, в результате чего, как утверждается, пострадали два человека - женщина и ребенок.
Уточняется, что здание расположено в «зеленой зоне» - хорошо охраняемом районе в центре Багдада.
Сообщается, что ранее оно неоднократно становилось целью ракетных и минометных обстрелов, в результате которых были погибшие и пострадавшие, главным образом, за его пределами.