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00:42 14.01.2022

Посольство США подверглось ракетному обстрелу в иракской столице

Ирак Фото: pixabay
По зданию американской дипломатической миссии были выпущены три снаряда, два из которых были перехвачены системами ПВО, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, третья ракета упала в расположенном неподалеку районе, в результате чего, как утверждается, пострадали два человека - женщина и ребенок.

Уточняется, что здание расположено в «зеленой зоне» - хорошо охраняемом районе в центре Багдада.

Сообщается, что ранее оно неоднократно становилось целью ракетных и минометных обстрелов, в результате которых были погибшие и пострадавшие, главным образом, за его пределами.

Елена Беляева
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