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01:57 14.01.2022

Ракета со 105 коммерческими спутниками стартовала во Флориде

космос Фото: pixabay
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, на полярную солнечно-синхронную орбиту высотой 525 км должны быть доставлены 105 микроспутников, кубсатов и других небольших устройств. Они принадлежат различным заказчикам из 20 стран.

Falcon 9 используется для запуска многоразового грузового корабля Dragon и его пилотируемой версии Crew Dragon, а также различных спутников. Первая ступень ракеты - возвращаемая. После посадки на плавучую платформу в океане или специальные площадки на земле, она может использоваться повторно.

Как сообщала SpaceX в преддверии старта, используемая в запуске первая ступень ракеты-носителя ранее участвовала в тестовом полете корабля Crew Dragon, миссии Transporter-1, пяти запусках спутников.

Кстати, это не первый пуск Falcon 9 с таким большим количеством космических аппаратов. Так, в январе прошлого года носитель вывел на орбиту сразу 143 малых спутника.

Елена Беляева
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