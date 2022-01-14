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07:38 14.01.2022

Фейк о распылении «омикрон-штамма» с самолетов распространяют в Казахстане

Фейк о COVID-19 Фото: pixabay
К распространяемому сообщению было прикреплено фото мешков с надписью Omicron. Снимок якобы был сделан на особо охраняемом складе в Чехии, сообщает Zakon.kz.

На самом деле эта фотография не имеет никакого отношения к пандемии COVID-19, коронавирусу SARS-CoV-2 и его вариантам. В мешках, показанных на снимке, содержится полипропиленовая добавка, которую производит итальянская компания Omicron, передает StopFake.

Предприятие выпускает полипропиленовые и полиамидные добавки, которые используются в промышленности.

В частности, их применяют при производстве пластиковых труб, бытовых изделий, мебели, оргтехники и прочего. Медицинские изделия и лекарства компания не производит.

Компания Omicron существует на рынке более 45 лет и не имеет отношения к пандемии COVID-19.

Теория о том, что некие химикаты могут сбрасывать с самолетов, чтобы травить людей, называется теорией химтрейлов и является конспирологической.

Несмотря на то, что эта теория совершенно бездоказательна, она оказалась одной из самых популярных конспирологических теорий среди казахстанцев в 2021 году.

Данияр Кунафин
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