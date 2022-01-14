В Алматы после беспорядков задержали более двух тысяч человек

По данным центра, проведены отработки в Жетысуском и Наурызбайском районах города.

Всего задержано 2159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов.

За минувшие сутки на пульт «102» поступило 754 сообщения.