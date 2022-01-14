09:13 14.01.2022
В Алматы после беспорядков задержали более двух тысяч человек
Фото: Zakon.kz
По данным центра, проведены отработки в Жетысуском и Наурызбайском районах города.
Всего задержано 2159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов.
За минувшие сутки на пульт «102» поступило 754 сообщения.
На Call-centre комендатуры поступило 175 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны. Информцентр комендатуры города Алматы