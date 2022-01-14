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Законодательство РК
09:13 14.01.2022

В Алматы после беспорядков задержали более двух тысяч человек

полиция Фото: Zakon.kz
Информцентр комендатуры Алматы предоставил оперативную сводку за 13 января, сообщает Zakon.kz.

По данным центра, проведены отработки в Жетысуском и Наурызбайском районах города.

Всего задержано 2159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов.

За минувшие сутки на пульт «102» поступило 754 сообщения.

На Call-centre комендатуры поступило 175 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны. Информцентр комендатуры города Алматы
Анастасия Стативкина
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