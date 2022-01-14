В Атырау изъяли оружие у участника массовых беспорядков

Как сообщает пресс-служба МВД РК, одним из них оказался 24-летний житель города Атырау, ранее привлекавшийся к административной ответственности за приобретение психотропных препаратов.

Во время обыска в его доме были изъяты три бронежилета. А в доме 31-летнего подозреваемого, задержанного по делу о массовых беспорядках, изъято огнестрельное оружие. Ведется следствие. Пресс-служба МВД РК

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