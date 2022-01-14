В Туркестанской области ведется большая работа по водоснабжению

Сегодня глава региона посетил некоторые из указанных водных объектов, где ознакомился с их состоянием.

В рамках Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области после завершения строительно-ремонтных работ на важных водных объектах в город Туркестан поступит более 250 млн кубометров водопроводной воды, и этот вопрос полностью решится. Продолжается ремонт первого из них – магистрального канала «Туркестан».

У 145 км канала большой фильтрационный расход, планируются работы по бетонированию 60 км, 50 км уже забетонированы. Оставшиеся 10 км завершатся в марте. За счет этого 60 млн кубометров воды будет собрано и использовано для озеленения территории. В то же время использование водопроводной воды автоматизировано и уделяется большое внимание экономии воды. Пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Второй проект в регионе – водохранилище «Кенсай-Коскорган».

Его вместимость составляет более 18 млн кубических метров. Раньше дождь и снег уходили в степь, теперь этот источник собирается и отправляется в продовольственный пояс и зеленую долину близ города Туркестана. Парки также будут обеспечены водой. Пресс-служба акима Туркестанской области

В области также модернизируется система озер «Жетікөл».

В результате работ увеличились запасы воды в озере, улучшилась экология. Улучшится экосистема Отрарского района и города Арыси. Это уникальный проект. Ведь с каждым годом берег озера сужался, создавалась экологическая опасность. В прошлом году была восстановлена плотина протяженностью 34 км, и 261 млн кубометр воды был сброшен в озеро. Пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В Туркестане также ведется строительство искусственного озера туристско-рекреационного центра «Туркестан».

Земельные работы здесь завершены на 100%. Каналы, по которым идет вода, готовы. Построены дамбы №1, №2, №3. На сегодняшний день завершены земельные работы и ведутся работы по заливке бетоном водосточных каналов №1-3. Пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Умирзак Шукеев отметил, что будут продолжены поиски и работы по увеличению объемов орошаемых земель, водосбережению, он также поручил подрядчикам качественно и своевременно завершить свои проекты. Благодаря этим проектам будут развиваться сельское хозяйство и туризм. Туркестан станет зеленым городом, а экология улучшится.