Предпринимателям возместят часть затрат на строительство туристических объектов
Чтобы получить возмещение, предпринимателю нужно подать бумажную или электронную заявку установленной формы в местный исполнительный орган. К ней приложить:
для юрлиц – копии учредительных документов;
для физлиц – копию документа, удостоверяющего личность, копию документа, подтверждающего начало деятельности в качестве ИП;
копию акта о приемке объекта туристской деятельности в эксплуатацию;
копию проектной (проектно-сметной) документации по заявленному объекту туристской деятельности;
копии статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет об инвестициях в основной капитал»;
материалы фото- и видеофиксации построенного, реконструированного объекта.
Заявку рассматривает комиссия, решение которой оформляется протоколом и в течение двух рабочих дней со дня подписания размещается на интернет-ресурсе акимата, копия направляется предпринимателю.
Размер возмещения части затрат составляет 10% от стоимости затрат на строительство или реконструкцию объектов туристской деятельности, указанной в заключении экспертизы.
Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.