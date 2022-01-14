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Законодательство РК
10:09 14.01.2022

Предпринимателям возместят часть затрат на строительство туристических объектов

правила возмещения за тукробъекты Фото: Zakon.kz
Министр культуры и спорта РК приказом от 31 декабря 2021 года утвердил Правила возмещения части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Чтобы получить возмещение, предпринимателю нужно подать бумажную или электронную заявку установленной формы в местный исполнительный орган. К ней приложить:

  1. для юрлиц – копии учредительных документов;

  2. для физлиц – копию документа, удостоверяющего личность, копию документа, подтверждающего начало деятельности в качестве ИП;

  3. копию акта о приемке объекта туристской деятельности в эксплуатацию;

  4. копию проектной (проектно-сметной) документации по заявленному объекту туристской деятельности;

  5. копии статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет об инвестициях в основной капитал»;

  6. материалы фото- и видеофиксации построенного, реконструированного объекта.

Заявку рассматривает комиссия, решение которой оформляется протоколом и в течение двух рабочих дней со дня подписания размещается на интернет-ресурсе акимата, копия направляется предпринимателю.

Размер возмещения части затрат составляет 10% от стоимости затрат на строительство или реконструкцию объектов туристской деятельности, указанной в заключении экспертизы.

Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.

Лариса Черненко
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