Предпринимателям возместят часть затрат на строительство туристических объектов

Чтобы получить возмещение, предпринимателю нужно подать бумажную или электронную заявку установленной формы в местный исполнительный орган. К ней приложить:

для юрлиц – копии учредительных документов; для физлиц – копию документа, удостоверяющего личность, копию документа, подтверждающего начало деятельности в качестве ИП; копию акта о приемке объекта туристской деятельности в эксплуатацию; копию проектной (проектно-сметной) документации по заявленному объекту туристской деятельности; копии статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет об инвестициях в основной капитал»; материалы фото- и видеофиксации построенного, реконструированного объекта.

Заявку рассматривает комиссия, решение которой оформляется протоколом и в течение двух рабочих дней со дня подписания размещается на интернет-ресурсе акимата, копия направляется предпринимателю.

Размер возмещения части затрат составляет 10% от стоимости затрат на строительство или реконструкцию объектов туристской деятельности, указанной в заключении экспертизы.

Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.