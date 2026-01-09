Возмещение затрат туроператоров на туристов и предпринимателей на горнолыжное оборудование: внесены изменения

Министр туризма и спорта своим приказом внес изменения в Правила субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма и в Правила возмещения части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Субсидирование затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста

Для получения субсидии туроператор в течение текущего года по месту нахождения места размещения туристов направляет в МИО заявку на субсидирование затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста в бумажной или электронной форме посредством почты либо нарочно с первого рабочего дня и до 1 декабря соответствующего календарного года за оказанные услуги реализованного туристского продукта в текущем году до момента подачи заявки.

К заявке прилагаются следующие документы:

в случае подачи заявки юридическим лицом – копии учредительных документов юридического лица, в случае подачи заявления физическим лицом – копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего начало деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а при подаче заявки представителем туроператора дополнительно представляется нотариально засвидетельствованная доверенность на представление интересов субъекта предпринимательства;

сведения об отсутствии (наличии) задолженностей, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки;

копия партнерского договора на туристское обслуживание с туроператором-нерезидентом (далее – Договор) с приложением списка иностранных туристов, заверенного печатью туроператора отправляющей стороны;

копия лицензии на осуществление туроператорской деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма;

банковский документ либо фискальный чек об оплате туристского продукта по Договору;

руминг-лист с печатью места размещения туристов, в котором проживал иностранный турист.

Для рассмотрения поступивших заявок от туроператора МИО создается постоянно действующая комиссия по рассмотрению заявок.

Председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии назначаются из числа работников МИО.

В состав комиссии также входят представители палат предпринимателей областей, городов республиканского значения и столицы, отраслевых ассоциаций, представители бизнеса и организаций.

Комиссия проводит заседания по мере поступления заявок.

Поступившие заявки и прилагаемые к ним документы регистрируются и рассматриваются МИО на полноту в течение двух рабочих дней со дня их поступления.

В случае поступления неполного пакета документов МИО возвращает их туроператору в сфере въездного туризма в сроки, указанные в части первой настоящего пункта, с указанием перечня недостающих документов.

При устранении неполноты пакета документов туроператор в сфере въездного туризма подает пакет документов повторно.

Представленный пакет документов возвращается МИО без рассмотрения в случае несоблюдения установленных сроков.

В случае полноты пакета документов комиссия в течение десяти рабочих дней со дня их поступления рассматривает пакет документов и принимает одно из следующих решений:

о выплате субсидии туроператору в сфере въездного туризма в случаях не истечения сроков действия документов при подтверждении проживания иностранного туриста в местах размещения туристов не менее четырех дней и трех ночей , регистрации иностранного туриста через информационную систему "е-Hotel" ("е-Qonaq") в местах размещения туристов;

, регистрации иностранного туриста через информационную систему "е-Hotel" ("е-Qonaq") в местах размещения туристов; об отказе в выплате субсидии туроператору в сфере въездного туризма, в случае несоответствия подпункту выше.

При выявлении оснований для отказа в выплате субсидии туроператору в сфере въездного туризма МИО уведомляет туроператора в сфере въездного туризма о предварительном решении об отказе в выплате субсидии туроператору, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить позицию туроператором по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не позднее чем за три рабочих дня до принятия решения комиссией. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня получения туроператором уведомления.

По результатам заслушивания на основании решения комиссии МИО выдает результат о выплате субсидии туроператору в сфере въездного туризма либо мотивированный ответ об отказе в выплате субсидии туроператору.

На основании решения комиссии о выплате субсидии туроператору в сфере въездного туризма МИО в течение 40 рабочих дней осуществляет перечисление суммы субсидии в размере 15 000 тенге за каждого иностранного туриста, прибывшего в Казахстан, по приобретенному туристскому продукту у туроператора, осуществляющего деятельность в сфере въездного туризма, на его расчетный счет, открытый в банке второго уровня, указанный в заявке.

Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов

К оборудованию и технике для горнолыжных курортов относятся:

канатные дороги (травелаторы (ленточные подъемники), бугель (зацепной подъемник), канатно-кресельная дорога, гондольная дорога в виде кабинки, комби (комбинированная дорога (кабинка с креслом), бейби лифт (безопорный зацепной подъемник);

система искусственного оснежения трасс (мобильные снегогенераторы (перевозные), стационарные снегогенераторы, снеговые ружья и пушки);

снегоуплотнительная техника (ратраки).

Для получения возмещения части затрат предприниматель по месту нахождения заявленного горнолыжного курорта направляет в МИО заявку на возмещение части затрат в бумажной или электронной форме посредством почты либо нарочно до 1 июня соответствующего календарного года.

Субъект предпринимательства к заявке, направляемой в МИО, прилагает:

в случае подачи заявки юридическим лицом – копии учредительных документов юридического лица, в случае подачи заявления физическим лицом – копию документа, удостоверяющего личность, копию документа, подтверждающего начало деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а при подаче заявки представителем субъекта предпринимательства дополнительно представляется нотариально засвидетельствованная доверенность на представление интересов субъекта предпринимательства;

копию документа, подтверждающего приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов (электронные счет-фактуры либо договор купли-продажи, в случае приобретения в кредит – кредитный договор).

При приобретении оборудования и техники для горнолыжных курортов у иностранного производителя или продавца, не использующего информационную систему электронных счетов-фактур, затраты по приобретению подтверждаются копией таможенной декларации на товары (из третьих стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза) или копией заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа.

копия акта приема-передачи оборудования и техники для горнолыжных курортов между субъектом предпринимательства, реализующим оборудование и технику для горнолыжных курортов, и приобретающим субъектом предпринимательства;

копии технических паспортов на оборудование и технику для горнолыжных курортов;

копия документа, подтверждающего право собственности или иного законного основания владения горнолыжным курортом;

материалы фото- и видеофиксации приобретенных оборудования и техники для горнолыжных курортов, произведенных техническими средствами после их доставки на горнолыжные курорты, а также монтажа и установки;

выписку, подтверждающую динамику роста налога на добавленную стоимость за последние два года.

Поступившие заявки и прилагаемые к ним документы регистрируются и рассматриваются МИО на полноту в течение двух рабочих дней со дня их поступления.

В случае возврата пакета документов по причине его неполноты субъекту предпринимательства в уведомлении указывается перечень недостающих документов. При устранении неполноты пакета документов согласно перечню, указанному в уведомлении, субъект предпринимательства подает заявку повторно.

В случае возврата пакета документов по причине несоблюдения сроков подачи заявки субъект предпринимательства подает заявку повторно.

Для рассмотрения полного пакета документов, представленного субъектами предпринимательства, МИО создается постоянно действующая комиссия по рассмотрению заявок.

По итогам рассмотрения пакета документов комиссия принимает одно из следующих решений:

о возмещении части затрат субъекту предпринимательства при соответствии поступившего пакета документов;

об отказе в возмещении части затрат субъекту предпринимательства, при несоответствии поступившего пакета документов.

Решение комиссии оформляется протоколом и в течение двух рабочих дней со дня его подписания размещается на интернет-ресурсе МИО, копия направляется в адрес субъекта предпринимательства письменным уведомлением.

Возмещение части затрат субъектам предпринимательства осуществляется администратором местных бюджетных программ в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Размер возмещения составляет 25% от стоимости оборудования и техники для горнолыжных курортов, указанной в документации.

Администратор местных бюджетных программ осуществляет перечисление сумм по возмещению части затрат на расчетный счет субъекта предпринимательства, открытый в банке второго уровня и указанный в заявке, в течение 15 рабочих дней со дня поступления средств.

При получении возмещения части затрат субъект предпринимательства принимает встречные обязательства по следующим направлениям:

увеличение количества работников;

увеличение налога на добавленную стоимость.

Положение по НДС не распространяется на субъекты предпринимательства:

не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость;

осуществляющие деятельность менее трех лет с момента их государственной регистрации.

Встречные обязательства предусматриваются в соглашении, заключаемом между МИО и субъектом предпринимательства.

Приказ вводится в действие с 18 января 2026 года.