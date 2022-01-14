Данилина вышла в финал парного турнира WTA 500 Sydney Classic

14 января казахстанско-бразильская пара в полуфинале сиднейского турнира переиграла японок Шуко Аояма и Эна Шибахара. Анне и Беатрис для победы над вторыми сеяными соревнований понадобились все три сета. Решающим моментом стал тай-брейк заключительной партии, где удача была на стороне Данилиной и Майя – 6:4, 6:7, 10:6. Стоит отметить, что обе японские теннисистки входят в топ-5 мирового парного разряда. Аояма – на четвертой позиции, Шибахара – на пятой.

И теперь казахстанско-бразильский тандем поборется за главный титул этих состязаний. 15 января им предстоит сразиться в финале с Вивиан Хайзен (Германия) и Панна Удварды (Венгрия).