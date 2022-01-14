10:41 14.01.2022
Данилина вышла в финал парного турнира WTA 500 Sydney Classic
Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина со своей напарницей бразильянкой Беатрис Хаддад Майя сыграют в финале крупного международного турнира в Сиднее, сообщает Zakon.kz.
14 января казахстанско-бразильская пара в полуфинале сиднейского турнира переиграла японок Шуко Аояма и Эна Шибахара. Анне и Беатрис для победы над вторыми сеяными соревнований понадобились все три сета. Решающим моментом стал тай-брейк заключительной партии, где удача была на стороне Данилиной и Майя – 6:4, 6:7, 10:6. Стоит отметить, что обе японские теннисистки входят в топ-5 мирового парного разряда. Аояма – на четвертой позиции, Шибахара – на пятой.
И теперь казахстанско-бразильский тандем поборется за главный титул этих состязаний. 15 января им предстоит сразиться в финале с Вивиан Хайзен (Германия) и Панна Удварды (Венгрия).