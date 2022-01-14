18 филиалов и 95 отделений Jusan Bank по Казахстану уже доступны клиентам

Клиентам доступны все расчетно-кассовые операции, платежи и переводы в национальной валюте, сеть банкоматов обеспечена необходимым запасом наличности, без лимитов по снятию. Также клиентам Jusan Bank доступны операции с иностранными валютами. Jusan Bank

Пока не принимают клиентов два региональных филиала и 11 отделений, находящихся в Алматинской и Жамбылской областях.

Этим регионам присвоен «красный» уровень террористической угрозы, поэтому для безопасности своих клиентов и персонала их деятельность банком временно приостановлена.

Вы всегда можете быть уверены в том, что главными приоритетами для нас являются сохранность ваших средств и обеспечение вашей безопасности при посещении наших отделений. Это самые главные и неоспоримые приоритеты для нас во всех кризисных ситуациях. Обращение к клиентам председателя правления Jusan Bank Айбека Кайыпа

По городу Алматы, который также в «красной» зоне, из 26 отделений в особом режиме работают восемь точек:

алматинский филиал, расположенный по адресу: ул. Хаджимукана, 45, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00; ЦБО №131, расположенный в ТРЦ «MEGA Center», по адресу: ул. Розыбакиева, д. 247А, с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00; ЦБО №214, расположенный в ТРЦ «MEGA Park», по адресу: ул. Макатаева, д. 127, с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00; ЦБО №259, расположенный в БЦ «Нурлы Тау», по адресу: пр. Аль-Фараби, 15, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00; ЦБО №161 по адресу: пр. Абая, 111/107, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00; ЦБО №271 по адресу: ул. Радостовца, 183а, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00; ЦБО №270 по адресу: ул. Толе би, 83, в БЦ «AMBASSADOR», с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00; ЦБО №269 по адресу: ул. Сатпаева, 90/78, в ТРК «АДК», с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Расчетно-кассовое обслуживание в открытых отделениях по всему Казахстану осуществляется до 16:00 либо 17:00 по времени Нур-Султана в зависимости от региона.

В обычный график все филиалы и их отделения вернутся после официального снятия «красного» статуса. Однако все необходимые операции со своими финансами клиенты Jusan Bank могут провести через мобильные приложения Jusan и Jusan Business. Работа приложений восстановлена полностью, все операции по онлайн-расчетам и платежам доступны. Jusan Bank

Режим работы и адреса действующих отделений можно уточнить в мобильных приложениях, а также в контакт-центре по номеру 7711.

Лицензия №1.2.35/225/37 от 07.04.21 г. выдана Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.