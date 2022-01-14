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11:26 14.01.2022

18 филиалов и 95 отделений Jusan Bank по Казахстану уже доступны клиентам

Jusan Bank, филиалы, работа, восстановление Фото: Jusan Bank
Jusan Bank практически полностью восстановил работу своих филиалов и расчетно-кассовых отделений по всему Казахстану. Из 20 работу уже возобновили 18 филиалов, а число открытых отделений приблизилось к сотне, передает Zakon.kz.
Клиентам доступны все расчетно-кассовые операции, платежи и переводы в национальной валюте, сеть банкоматов обеспечена необходимым запасом наличности, без лимитов по снятию. Также клиентам Jusan Bank доступны операции с иностранными валютами.Jusan Bank

Пока не принимают клиентов два региональных филиала и 11 отделений, находящихся в Алматинской и Жамбылской областях.

Этим регионам присвоен «красный» уровень террористической угрозы, поэтому для безопасности своих клиентов и персонала их деятельность банком временно приостановлена.

Вы всегда можете быть уверены в том, что главными приоритетами для нас являются сохранность ваших средств и обеспечение вашей безопасности при посещении наших отделений. Это самые главные и неоспоримые приоритеты для нас во всех кризисных ситуациях.Обращение к клиентам председателя правления Jusan Bank Айбека Кайыпа

По городу Алматы, который также в «красной» зоне, из 26 отделений в особом режиме работают восемь точек:

  1. алматинский филиал, расположенный по адресу: ул. Хаджимукана, 45, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00;

  2. ЦБО №131, расположенный в ТРЦ «MEGA Center», по адресу: ул. Розыбакиева, д. 247А, с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00;

  3. ЦБО №214, расположенный в ТРЦ «MEGA Park», по адресу: ул. Макатаева, д. 127, с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00;

  4. ЦБО №259, расположенный в БЦ «Нурлы Тау», по адресу: пр. Аль-Фараби, 15, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00;

  5. ЦБО №161 по адресу: пр. Абая, 111/107, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00;

  6. ЦБО №271 по адресу: ул. Радостовца, 183а, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00;

  7. ЦБО №270 по адресу: ул. Толе би, 83, в БЦ «AMBASSADOR», с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00;

  8. ЦБО №269 по адресу: ул. Сатпаева, 90/78, в ТРК «АДК», с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Расчетно-кассовое обслуживание в открытых отделениях по всему Казахстану осуществляется до 16:00 либо 17:00 по времени Нур-Султана в зависимости от региона.

В обычный график все филиалы и их отделения вернутся после официального снятия «красного» статуса. Однако все необходимые операции со своими финансами клиенты Jusan Bank могут провести через мобильные приложения Jusan и Jusan Business. Работа приложений восстановлена полностью, все операции по онлайн-расчетам и платежам доступны.Jusan Bank

Режим работы и адреса действующих отделений можно уточнить в мобильных приложениях, а также в контакт-центре по номеру 7711.

Лицензия №1.2.35/225/37 от 07.04.21 г. выдана Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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