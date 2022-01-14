Госпрограммы ДКБ-2025 и ЭПВ продолжат способствовать развитию регионов

Фонд «Даму» продолжит оказание поддержки с акцентом на микро-малый и средний бизнес в приоритетных секторах экономики, а именно на обрабатывающую промышленность, медицину, образование, логистику и т.д.

С момента запуска программы микрокредитования – в конце 2020 года – было поддержано 17 727 проектов. По условиям данного направления господдержки в качестве обеспечения от Фонда «Даму» предпринимателю предоставляется гарантия до 85% от суммы кредита, а конечная ставка вознаграждения составляет 6% годовых при субсидировании займа. При этом размер кредита на пополнение оборотных средств составляет до 5 млн тенге и на инвестиционные цели – до 20 млн тенге. В связи с востребованностью данного направления господдержки планируется увеличение выделения средств на микрокредитование. Председатель правления Фонда «Даму» Гаухар Бурибаева

Сотрудничество Фонда «Даму» будет в тесной взаимосвязи с местными исполнительными органами и напрямую будет ориентироваться на потенциал и возможности региона. При этом проекты, реализуемые в небольших населенных пунктах (моно-, малые города, села), планируется поддерживать без отраслевых ограничений с конечной ставкой для предпринимателя в размере 5% годовых в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева 4 ноября 2021 года о развитии моногородов.

Вместе с тем для среднего бизнеса Фондом «Даму» совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложены традиционные и востребованные инструменты финансовой поддержки не только через банки, но и через фондовый рынок. Они смогут использовать гарантии и субсидии по облигационным займам.

Более того, в соответствии с поручением главы государства, прозвучавшим в его последнем Послании народу Казахстана, программа «Экономика простых вещей» будет продолжена до конца 2022 года. Задачей данной программы является расширение производства в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, а также насыщение внутреннего рынка товарами и услугами отечественных производителей и на импортозамещение. За весь период реализации ЭПВ Фондом «Даму» поддержано 929 проектов на сумму кредита 746,6 млрд тенге.

Проекты, получившие поддержку и по которым в настоящее время приняты обязательства в рамках госпрограмм, исполняются в полном объеме. Также в ближайшее время продолжится работа по приему новых заявок – после завершения соответствующих бюджетные процедур, предусмотренных программой.

Для удобства и ускорения процесса подачи и рассмотрения заявок в Фонде «Даму» активно реализуется цифровизация. Уже сейчас оцифрованы процессы от принятия пакета документов до подписания договоров субсидирования и гарантирования, что позволило увеличить количество поддерживаемых Фондом проектов предпринимателей. На сегодня доля онлайн-заявок по субсидированию составляет 97%, а по гарантированию – 76%.