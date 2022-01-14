Марат Бекетаев назначен советником премьер-министра РК
Распоряжением премьер-министра РК Бекетаев Марат Бакытжанович назначен советником премьер-министра РК.Пресс-служба премьер-министра РК
Марат Бекетаев родился в 1977 году в Шымкенте.
Трудовой стаж:
консультант по правовым вопросам Британского совета в Алматы, заведующий сектором РГП «Департамент по работе с дипломатическими представительствами» Министерства иностранных дел РК (2001-2002);
начальник ЗАО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса» Министерства иностранных дел РК (2002-2003);
начальник отдела, начальник управления, советник председателя Агентства по делам государственной службы РК (2003-2004);
заместитель директора Центра информации и тестирования Агентства по делам государственной службы РК (2004);
заместитель директора, директор РГКП «Евразийский центр обучения государственных служащих» Агентства по делам государственной службы РК (2004-2006);
советник заместителя премьер-министра РК (2006-2007);
советник премьер-министра РК (2007);
вице-министр юстиции РК (06.2007-04.2010);
ответственный секретарь Министерства юстиции РК (04.2010-12.2015);
заместитель руководителя Администрации президента РК (11.12.2015-13.09.2016);
министр юстиции РК (13.09.2016, 25.02.2019, переназначен с 18.01.2021-11.01.2022).