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Законодательство РК
11:58 14.01.2022

Марат Бекетаев назначен советником премьер-министра РК

марат бекетаев, советник премьера, назначение Фото: primeminister.kz
Назначен советник премьер-министра Казахстана. Им стал Марат Бекетаев, передает Zakon.kz.
Распоряжением премьер-министра РК Бекетаев Марат Бакытжанович назначен советником премьер-министра РК.Пресс-служба премьер-министра РК

Марат Бекетаев родился в 1977 году в Шымкенте.

Трудовой стаж:

  • консультант по правовым вопросам Британского совета в Алматы, заведующий сектором РГП «Департамент по работе с дипломатическими представительствами» Министерства иностранных дел РК (2001-2002);

  • начальник ЗАО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса» Министерства иностранных дел РК (2002-2003);

  • начальник отдела, начальник управления, советник председателя Агентства по делам государственной службы РК (2003-2004);

  • заместитель директора Центра информации и тестирования Агентства по делам государственной службы РК (2004);

  • заместитель директора, директор РГКП «Евразийский центр обучения государственных служащих» Агентства по делам государственной службы РК (2004-2006);

  • советник заместителя премьер-министра РК (2006-2007);

  • советник премьер-министра РК (2007);

  • вице-министр юстиции РК (06.2007-04.2010);

  • ответственный секретарь Министерства юстиции РК (04.2010-12.2015);

  • заместитель руководителя Администрации президента РК (11.12.2015-13.09.2016);

  • министр юстиции РК (13.09.2016, 25.02.2019, переназначен с 18.01.2021-11.01.2022).

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