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12:12 14.01.2022

Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

снег, зима Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15-17 января, передает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра.

На погоду большей части республики будет оказывать влияние циклон из районов Баренцева моря.

Ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель, гололед, сильный порывистый ветер 15-28 м/с, на западе, севере, юге страны – 30 м/с и более. РГП «Казгидромет»

Столбики термометров ближе к 17 января в ночные часы на западе республики понизятся до -5...-13°С, в северных регионах – в пределах -5...-15°, на юге страны основной фон составит -5...+5°С.

Анастасия Стативкина
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