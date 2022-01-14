Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

По прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра.

На погоду большей части республики будет оказывать влияние циклон из районов Баренцева моря.

Ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель, гололед, сильный порывистый ветер 15-28 м/с, на западе, севере, юге страны – 30 м/с и более. РГП «Казгидромет»

Столбики термометров ближе к 17 января в ночные часы на западе республики понизятся до -5...-13°С, в северных регионах – в пределах -5...-15°, на юге страны основной фон составит -5...+5°С.