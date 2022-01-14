Налог на кладовку нужно оплатить до 1 октября

Ранее уже сообщалось, что в Налоговый кодекс внесены изменения, исключающие обязанность граждан по представлению налоговой отчетности по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах.

Исчисление налоговыми органами налога на имущество физических лиц по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах и используемым в личных целях, производится самостоятельно с 1 января 2022 года.

Данные изменения позволяют налоговым органам производить исчисление налога по кладовкам на основании стоимости, определяемой Государственной корпорацией «Правительство для граждан», а также исключают обязательство по представлению налоговой отчетности, что упрощает физическим лицам исполнение налогового обязательства по налогу на имущество по кладовкам. ДГД Мангистауской области

В ДГД отметили, что ранее определение налоговой базы (оценочной стоимости объекта), исчисление налога, а также представление налоговой отчетности осуществлялось физическими лицами самостоятельно.

Исчисление налога по кладовкам производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, при этом уплата в бюджет налогов будет производиться не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом, то есть после окончания налогового периода.

В связи с чем исключается необходимость представления физическими лицами налоговой отчетности по налогу на имущество за кладовки в многоквартирных жилых домах, начиная с 2023 года. К примеру, за налоговый период 2022 года налоговую отчетность представлять не нужно. ДГД Мангистауской области

Кроме того, в Налоговый кодекс внесены поправки для исключения неверного толкования термина «парковочные места» в части определения объекта налогообложения и порядка налогообложения.

При этом порядок налогообложения «парковочных мест» не изменился, как и ранее, исчисление налога по «парковочным местам» производится аналогично, как и по «гаражам».

Как отметили в ведомстве, эти изменения не предусматривают увеличения налоговой нагрузки на владельцев парковочных мест.