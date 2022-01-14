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Законодательство РК
12:38 14.01.2022

Жителей 93 сел СКО обеспечат автобусным сообщением

ско, села, автобусы Фото: УВП СКО
Сегодня на заседании коллегии Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог рассмотрели итоги и планы на 2022 год. Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает Zakon.kz.
В этом году продолжается ремонт дорог на участках: Казгородок – Горьковское, Еленовка – Арыкбалык – Чистополье – Есиль, Виноградовка – Ясная поляна – Кирово, Краснокиевка – Октябрьское, Петровка – Жанажол – Баумана. Завершим реконструкцию 70 км дорожного полотна Тайынша – Чкалово. По итогу новая транспортная артерия соединит два района и областной центр.Кумар Аксакалов

Также, по его словам, в 2022 году начнется ремонт следующих участков автодорог:

  • Даут – Кишкенекол;

  • Волошенка – Сергеевка – Тимирязево;

  • Жезказган – Петропавловск» от Сергеевки до Николаевки;

  • Кокшетау – Рузаевка от Каменный брод до границы Акмолинской области.

Он отметил, что в прошлом году внутрипоселковые дороги улучшились в 44 селах.

Данная работа будет продолжена, выделяются немалые средства. Например, только на ремонт улиц в Антоновке (Айыртауский) направят 320 млн тенге. Также охватят села Ленинградское, Даут, Власовка, Булаево и т.д.

Обсудили проблемы пассажирских перевозок. По области автобусными маршрутами не охвачены жители 93 сел. Для решения данного вопроса дополнительно направим 180 млн тенге. Отмечу, что с 2017 года не повышалась стоимость проезда на городские и внутриобластные маршруты.Кумар Аксакалов

ско, села, автобусы

Фото: УВП СКО

ско, села, автобусы

Фото: УВП СКО

ско, села, автобусы

Фото: УВП СКО

ско, села, автобусы

Фото: УВП СКО

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