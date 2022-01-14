12:41 14.01.2022
В 2021 году в Казахстан переехало более 17,5 тыс. этнических казахов
Фото: пресс-служба Мангистауской области
17 540 этнических казахов получили статус кандаса в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz.
При этом отмечается, что всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 87,8 тыс. этнических казахов.
Более половины кандасов (76,2%), прибывших в Казахстан в 2021 году, являются выходцами из Узбекистана, 9,7% – из КНР, 6% – из Туркменистана, 2,6% – из Монголии и 5,7% – из других стран.Пресс-служба МТСЗН РК
Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,5%), Мангистауской (19%), Туркестанской (13%) и Жамбылской (7,8%) областях, а также в городе Шымкенте (10,5%).
Отмечается, что по состоянию на 1 января текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,2%, 28% – моложе трудоспособного и 16,8% – пенсионеры.
По уровню образования кандасов также дана информация.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,1% – среднее специальное образование, 45,6% – общее среднее образование и 3,1% не имеют образования.Пресс-служба МТСЗН РК