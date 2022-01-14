В 2021 году в Казахстан переехало более 17,5 тыс. этнических казахов

При этом отмечается, что всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 87,8 тыс. этнических казахов.

Более половины кандасов (76,2%), прибывших в Казахстан в 2021 году, являются выходцами из Узбекистана, 9,7% – из КНР, 6% – из Туркменистана, 2,6% – из Монголии и 5,7% – из других стран. Пресс-служба МТСЗН РК

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,5%), Мангистауской (19%), Туркестанской (13%) и Жамбылской (7,8%) областях, а также в городе Шымкенте (10,5%).

Отмечается, что по состоянию на 1 января текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,2%, 28% – моложе трудоспособного и 16,8% – пенсионеры.

По уровню образования кандасов также дана информация.