Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:41 14.01.2022

В 2021 году в Казахстан переехало более 17,5 тыс. этнических казахов

этнические казахи Фото: пресс-служба Мангистауской области
17 540 этнических казахов получили статус кандаса в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz.

При этом отмечается, что всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 87,8 тыс. этнических казахов.

Более половины кандасов (76,2%), прибывших в Казахстан в 2021 году, являются выходцами из Узбекистана, 9,7% – из КНР, 6% – из Туркменистана, 2,6% – из Монголии и 5,7% – из других стран.Пресс-служба МТСЗН РК

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,5%), Мангистауской (19%), Туркестанской (13%) и Жамбылской (7,8%) областях, а также в городе Шымкенте (10,5%).

Отмечается, что по состоянию на 1 января текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,2%, 28% – моложе трудоспособного и 16,8% – пенсионеры.

По уровню образования кандасов также дана информация.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,1% – среднее специальное образование, 45,6% – общее среднее образование и 3,1% не имеют образования.Пресс-служба МТСЗН РК
Оксана Житникова
МТСЗН РК Казахстан
Самат Абиш остается первым зампредом КНБ
14.01.2022
В Алматы ужесточают карантин
14.01.2022
В Казахстане число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч
14.01.2022
Еще три области Казахстана перешли в «красную» зону
14.01.2022
Марат Бекетаев назначен советником премьер-министра РК
14.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости