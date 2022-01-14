13:14 14.01.2022
Как штурмовали алматинский ДП
Фото: Zakon.kz
В ходе беспорядков в южной столице был совершен штурм Департамента полиции. Как его удалось отстоять, рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек, передает Zakon.kz.
По словам Салтанат Азирбек, личный состав Алматинского гарнизона был поднят по тревоге во второй половине дня 4 января. Волнения продолжились и пятого числа.
Фото: Zakon.kz
Сначала действие разворачивалось на площадке перед «Алматы Арена». Это был не мирный митинг: уже тогда были предприняты попытки массовых беспорядков. Эта масса людей громила, рушила все, что возникало у них на пути, не говоря уже о том, что они нанесли телесные повреждения сотрудникам органов внутренних дел, повредили служебный транспорт. Далее разъяренная толпа двинулась по центральным магистралям в сторону площади Республики, там эти беспорядки были продолжены. Ими было оказано ожесточенное активное физическое сопротивление силам правопорядка. Как только поступила информация о том, что готовится штурм на все районные управления и отделы полиции, в том числе Департамент полиции Алматы, был объявлен план «Камал» («крепость». - Прим. авт.), что подразумевало оборону административных зданий.Салтанат Азирбек
Оборонять административные здания было особенно важно ввиду наличия там большого количества оружия. Как предполагают в полиции, первостепенной задачей преступников было именно завладение оружием.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На тот период основные силы полиции были брошены на пресечение беспорядков на «Алматы Арене» и площади Республики, поэтому три административных здания (ДП, Управление полиции Ауэзовского района и отдел полиции при УП Алмалинского района. – Прим. авт.) защищали порядка 100 человек личного состава. Основной бой начался в восемь вечера, основной удар на себя приняли оперуполномоченные, следователи, дознаватели. Террористами было предпринято 27 попыток вторжения в здание и завладения оружием. К счастью, удалось отстоять, но, скажем так, это был действительно бой. Никаких требований они не выдвигали – они целенаправленно шли убивать. Больше всего мы переживали за жителей близлежащего дома. Нападавшие использовали боевое оружие – у них были автоматы, гранаты. На крыше многоэтажки базировались несколько снайперов, которые были в последующем уничтожены. В пять утра все затихло. На тот момент свыше 20 террористов были уничтожены. Большую часть своих раненых подельников нападавшие забрали с собой. Салтанат Азирбек
Представитель ДП отметила, что операцией руководил начальник департамента.
Представьте себе следователя. Он табельное оружие в руки берет, только когда заступает на суточный наряд и на занятиях по огневой подготовке. Возможно, ему впервые в жизни пришлось реально применить оружие, а присутствие руководства департамента придавало дух. Мы знали, что нам ни в коем случае нельзя отдавать здание, поскольку, если они доберутся до оружия, будет захвачен весь город.Салтанат Азирбек
В завершение спикер заверила, что в штурме участвовала хорошо подготовленная и скоординированная группа. Были люди, отвечавшие лишь за выведение из строя камер наблюдения, и те, кто подвозил участникам оружие.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz