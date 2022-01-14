Как штурмовали алматинский ДП

По словам Салтанат Азирбек, личный состав Алматинского гарнизона был поднят по тревоге во второй половине дня 4 января. Волнения продолжились и пятого числа.

Фото: Zakon.kz

Сначала действие разворачивалось на площадке перед «Алматы Арена». Это был не мирный митинг: уже тогда были предприняты попытки массовых беспорядков. Эта масса людей громила, рушила все, что возникало у них на пути, не говоря уже о том, что они нанесли телесные повреждения сотрудникам органов внутренних дел, повредили служебный транспорт. Далее разъяренная толпа двинулась по центральным магистралям в сторону площади Республики, там эти беспорядки были продолжены. Ими было оказано ожесточенное активное физическое сопротивление силам правопорядка. Как только поступила информация о том, что готовится штурм на все районные управления и отделы полиции, в том числе Департамент полиции Алматы, был объявлен план «Камал» («крепость». - Прим. авт.), что подразумевало оборону административных зданий. Салтанат Азирбек

Оборонять административные здания было особенно важно ввиду наличия там большого количества оружия. Как предполагают в полиции, первостепенной задачей преступников было именно завладение оружием.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На тот период основные силы полиции были брошены на пресечение беспорядков на «Алматы Арене» и площади Республики, поэтому три административных здания (ДП, Управление полиции Ауэзовского района и отдел полиции при УП Алмалинского района. – Прим. авт.) защищали порядка 100 человек личного состава. Основной бой начался в восемь вечера, основной удар на себя приняли оперуполномоченные, следователи, дознаватели. Террористами было предпринято 27 попыток вторжения в здание и завладения оружием. К счастью, удалось отстоять, но, скажем так, это был действительно бой. Никаких требований они не выдвигали – они целенаправленно шли убивать. Больше всего мы переживали за жителей близлежащего дома. Нападавшие использовали боевое оружие – у них были автоматы, гранаты. На крыше многоэтажки базировались несколько снайперов, которые были в последующем уничтожены. В пять утра все затихло. На тот момент свыше 20 террористов были уничтожены. Большую часть своих раненых подельников нападавшие забрали с собой. Салтанат Азирбек

Представитель ДП отметила, что операцией руководил начальник департамента.

Представьте себе следователя. Он табельное оружие в руки берет, только когда заступает на суточный наряд и на занятиях по огневой подготовке. Возможно, ему впервые в жизни пришлось реально применить оружие, а присутствие руководства департамента придавало дух. Мы знали, что нам ни в коем случае нельзя отдавать здание, поскольку, если они доберутся до оружия, будет захвачен весь город. Салтанат Азирбек

В завершение спикер заверила, что в штурме участвовала хорошо подготовленная и скоординированная группа. Были люди, отвечавшие лишь за выведение из строя камер наблюдения, и те, кто подвозил участникам оружие.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz