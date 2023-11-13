Когда водителей в Казахстане начнут штрафовать за летние шины

Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек на брифинге 13 ноября рассказала, когда автовладельцев начнут штрафовать за летние шины, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Салтанат Азирбек, до 1 декабря все автовладельцы должны подготовить машины к зиме.

"Согласно законодательству, с 1 декабря по 1 марта водители транспортных средств должны обеспечить наличие зимней резины на своем транспортном средстве. При выявлении такого рода нарушений сотрудники полиции вправе остановить транспортное средство и до устранения нарушений изъять государственный номер", – сказала официальный представитель Департамента полиции Алматы.

Она отметила, что минимальный размер штрафа составит 5 МРП (17 250 тенге). Если в течение года водитель допустит повторное нарушение, то сумма штрафа составит 10 МРП (34 500 тенге).

О том, как правильно подготовить свой автомобиль к зиме, читайте здесь.