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Когда водителей в Казахстане начнут штрафовать за летние шины

Когда начнут штрафовать за летнюю резину в Казахстане Фото: pixabay
Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек на брифинге 13 ноября рассказала, когда автовладельцев начнут штрафовать за летние шины, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Салтанат Азирбек, до 1 декабря все автовладельцы должны подготовить машины к зиме.

"Согласно законодательству, с 1 декабря по 1 марта водители транспортных средств должны обеспечить наличие зимней резины на своем транспортном средстве. При выявлении такого рода нарушений сотрудники полиции вправе остановить транспортное средство и до устранения нарушений изъять государственный номер", – сказала официальный представитель Департамента полиции Алматы.

Она отметила, что минимальный размер штрафа составит 5 МРП (17 250 тенге). Если в течение года водитель допустит повторное нарушение, то сумма штрафа составит 10 МРП (34 500 тенге).

О том, как правильно подготовить свой автомобиль к зиме, читайте здесь.

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