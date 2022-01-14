Нацбанк провел валютные интервенции на 240 млн долларов

С первых дней стабилизации ситуации в стране Национальный Банк предпринял все необходимые меры по восстановлению нормального функционирования финансового рынка. Алия Молдабекова

Во-первых, начиная с 7 января были поэтапно восстановлены основные банковские сервисы для населения.

Во-вторых, с 10 января возобновились операции на денежном и фондовом рынках. Национальный Банк возобновил ежедневные операции с БВУ по предоставлению и изъятию ликвидности.

В целях предупреждения рисков ликвидности банковского сектора Национальный Банк приступил к предоставлению ликвидности на рынке репо и своп на более длительные сроки: 7, 30 и 90 дней. Алия Молдабекова

Кроме того, как отметила замглавы Нацбанка, «по мере стабилизации ситуации проводится работа по бесперебойному подкреплению рынка наличной иностранной и национальной валютой».

В-третьих, с 12 января были запущены торги на валютном рынке.

Национальный Банк ожидал повышенного спроса на инвалюту и ее ограниченного предложения в первые дни после возобновления торгов. Поэтому еще накануне открытия валютного рынка мы заявили о своей готовности на фоне произошедших беспрецедентных событий проводить валютные интервенции с целью недопущения спекулятивного давления на тенге. Алия Молдабекова

Как отметила зампредседателя Нацбанка, «действительно, с учетом почти недельного отсутствия торгов по валютам образовался накопленный спрос на иностранную валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны населения».

Ситуация усугублялась тем, что на фоне произошедших событий и неопределенности по дальнейшему движению курса тенге число продавцов валюты было резко ограничено. В целях недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирующих колебаний Национальный Банк провел валютные интервенции. Их объем за 12 и 13 января составил 240 млн долларов, или около 50% от всего объема торгов. C начала года по 13 января на фоне возросшего спроса на иностранную валюту курс тенге ослаб на 0,5% до 433,67. Алия Молдабекова

По ее словам, на текущий момент функционирование финансового рынка полностью восстановлено, операции проходят в штатном режиме.