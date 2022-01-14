14:32 14.01.2022
Валютные активы Нацфонда выросли на 404 млн долларов в декабре
Фото: pixabay
По предварительным данным на конец 2021 года, валютные активы Национального фонда составили 55,3 млрд долларов США, увеличившись на 404 млн долларов за декабрь месяц. Об этом сообщила заместитель председателя Национального Банка РК Алия Молдабекова, передает Zakon.kz.
В первую очередь необходимо отметить, что в ноябре 2021 года произошла значительная коррекция рынков ввиду выявления нового штамма «омикрон». Однако уже в декабре участники рынка были настроены более оптимистично на фоне отхода от практики масштабных локдаунов. В результате по итогам декабря наблюдалось восстановление на финансовых рынках. Инвестиционный доход Национального фонда по итогам декабря сложился положительным и составил 916 млн долларов США.Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова
Она отметила, что при этом в целях выделения гарантированного и целевого трансфертов в размере 368 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке было продано активов на сумму 839 млн долларов США.
В целом на фоне изъятий трансфертов в республиканский бюджет активы Национального фонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов США.
В прошедшем году для обеспечения выделения трансфертов в бюджет на 4,5 трлн тенге из Национального фонда было продано валютных активов на 9,6 млрд долларов США. Поступления в иностранной валюте в фонд за год составили 3,9 млрд долларов США.