Валютные активы Нацфонда выросли на 404 млн долларов в декабре

В первую очередь необходимо отметить, что в ноябре 2021 года произошла значительная коррекция рынков ввиду выявления нового штамма «омикрон». Однако уже в декабре участники рынка были настроены более оптимистично на фоне отхода от практики масштабных локдаунов. В результате по итогам декабря наблюдалось восстановление на финансовых рынках. Инвестиционный доход Национального фонда по итогам декабря сложился положительным и составил 916 млн долларов США. Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова

Она отметила, что при этом в целях выделения гарантированного и целевого трансфертов в размере 368 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке было продано активов на сумму 839 млн долларов США.

В целом на фоне изъятий трансфертов в республиканский бюджет активы Национального фонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов США.

В прошедшем году для обеспечения выделения трансфертов в бюджет на 4,5 трлн тенге из Национального фонда было продано валютных активов на 9,6 млрд долларов США. Поступления в иностранной валюте в фонд за год составили 3,9 млрд долларов США.