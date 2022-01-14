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14:53 14.01.2022

Гибель четырехлетней девочки – Сагинтаев навестил многодетную семью

алматы, бакытжан сагинтаев, семья, соболезнования Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев навестил многодетную семью, в которой погибла четырехлетняя Айкоркем Мелдехан, передает Zakon.kz.
Аким города выразил соболезнования отцу девочки Айдосу Мелдиханулы и матери Динаре Абдимовой в связи с невосполнимой утратой.Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве напомнили, что четырехлетняя Айкоркем погибла в ходе беспорядков в Алматы, а ее 15-летняя сестра Жанель с ранением находится в реанимации.

Бакытжан Сагинтаев пожелал выздоровления Жанель, стойкости и терпения родителям. Семье оказана материальная помощь.Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, семье будет предоставлена трехкомнатная квартира.

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