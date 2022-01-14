Гибель четырехлетней девочки – Сагинтаев навестил многодетную семью

Аким города выразил соболезнования отцу девочки Айдосу Мелдиханулы и матери Динаре Абдимовой в связи с невосполнимой утратой. Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве напомнили, что четырехлетняя Айкоркем погибла в ходе беспорядков в Алматы, а ее 15-летняя сестра Жанель с ранением находится в реанимации.

Бакытжан Сагинтаев пожелал выздоровления Жанель, стойкости и терпения родителям. Семье оказана материальная помощь. Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, семье будет предоставлена трехкомнатная квартира.