14:53 14.01.2022
Гибель четырехлетней девочки – Сагинтаев навестил многодетную семью
Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев навестил многодетную семью, в которой погибла четырехлетняя Айкоркем Мелдехан, передает Zakon.kz.
Аким города выразил соболезнования отцу девочки Айдосу Мелдиханулы и матери Динаре Абдимовой в связи с невосполнимой утратой.Пресс-служба акимата Алматы
В ведомстве напомнили, что четырехлетняя Айкоркем погибла в ходе беспорядков в Алматы, а ее 15-летняя сестра Жанель с ранением находится в реанимации.
Бакытжан Сагинтаев пожелал выздоровления Жанель, стойкости и терпения родителям. Семье оказана материальная помощь.Пресс-служба акимата Алматы
Кроме того, семье будет предоставлена трехкомнатная квартира.
Беспорядки в Алматы: погибла четырехлетняя девочка
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