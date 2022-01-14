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Законодательство РК
14:55 14.01.2022

Айгуль Шаимова освобождена от должности вице-министра национальной экономики РК

Айгуль Шаимова, назначение Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства РК Айгуль Шаимова освобождена от должности вице-министра национальной экономики РК, передает Zakon.kz.
Постановлением правительства РК Шаимова Айгуль Амантаевна освобождена от должности вице-министра национальной экономики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.Пресс-служба премьер-министра РК

Айгуль Шаимова родилась в 1979 году в Целиноградской области. Окончила Евразийский университет им. Л. Гумилева, Академию финансовой полиции, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В разные годы работала в Агентстве финансовой полиции РК, Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генеральной прокуратуре РК.

С сентября 2016 года по июль 2019 года занимала должность заместителя председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С июля 2019 года временно занимала должность вице-министра национальной экономики на период учебного отпуска Жунусбековой Мадины Сериковны.

С июля 2020 года и по настоящее время занимала должность вице-министра национальной экономики РК.

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