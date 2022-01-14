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15:50 14.01.2022

В Алматы мародер спрятал оружие в мусорном баке

мародер, оружие Фото: polisia.kz
В Алматы таксист помог полицейским вычислить мародера, передает Zakon.kz.

Полицейскими Ауэзовского района установлено, что активный участник массовых беспорядков и других противоправных действий – гражданин И. – помимо прочего, еще и ограбил крупный оружейный магазин, откуда похитил гладкоствольное ружье Browning с 10 патронами. Ружье злоумышленник решил спрятать в мусорном баке одного из дворов в пятом микрорайоне.

Спустя несколько дней подозреваемый на такси приехал к месту тайника.

Водитель авто обратил внимание, что в коробке из-под телевизора пассажир перевозит оружие, и сообщил об этом в полицию.

При задержании гражданин И. находился в военной форме. Откуда он ее взял – установит следствие.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Анастасия Стативкина
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