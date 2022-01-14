3 млрд тенге выделяет для помощи пострадавшим Halyk Bank

Ранее глава Halyk Bank Умут Шаяхметова в своем интервью Atameken Business Channel озвучивала готовность банка помочь обществу справиться с разрушительными последствиями террористических атак и массовых беспорядков.

Я действительно считаю, что сейчас сила в единстве, нужно всем вместе противостоять любым вызовам, любым врагам. Я очень люблю свою страну и, конечно же, считаю, что каждый посильно может и должен помогать. Нужно быть вместе, направлять эту силу в созидание, добро. Я сама в это очень верю и думаю, что люди тоже в это верят и этого хотят. Мне кажется, в эти тяжелые дни все ощутили, что мир очень хрупок, и самое важное – это жизнь и здоровье людей. Поэтому я всем нам желаю мира, здоровья, спокойствия и добра. Умут Шаяхметова