2 трлн тенге пенсионных накоплений использовали казахстанцы на жилье и лечение
Улучшить свои жилищные условия с использованием ЕПВ уже смогли 466 397 жителей Казахстана. Из них большая часть – 201 998 человек – потратили пенсионные выплаты на покупку жилья без ипотеки.
В общей сложности на это было потрачено свыше 1,3 трлн тенге.
Еще 62 694 казахстанца смогли погасить действующие займы в «Отбасы банке» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») на сумму 152 млрд тенге. Закрыли долги по ипотеке в других БВУ 39 тыс. человек на сумму 134 млрд тенге. И более 23 тыс. граждан потратили свои пенсионные выплаты на первоначальный взнос для кредитования в «Отбасы банке».
В 82% случаев казахстанцы, которые внесли первоначальный взнос для получения займа в «Отбасы банке» с использованием ЕПВ, предпочли покупку вторичного жилья и 18% приобрели квартиры у застройщиков.
Использовать свои пенсионные накопления сверх порога достаточности на лечение смогли 89 480 казахстанцев на сумму 91 млрд тенге.
Чаще всего жилье с помощью пенсионных излишков покупают в Нур-Султане, Алматы и Мангистауской области, меньше всего – в Северо-Казахстанской области.
При этом 65% казахстанцев, использовавших свои ЕПВ, – это мужчины. И в разрезе возрастов почти половина, или 47%, приходится на граждан в возрасте от 40 до 59 лет. На молодых людей в возрасте до 35 лет приходится 29,5% изъятий средств из пенсионного фонда.
С 16 декабря 2021 года стало возможным с помощью ЕПВ пополнять депозиты в «Отбасы банке». На сегодня это сделали 35 065 человек на сумму 57 млрд тенге. Важно, что с появлением новой цели использования ЕПВ увеличилось вовлечение молодых казахстанцев. Сейчас доля клиентов по пополнению сберегательных счетов в «Отбасы банке» с помощью пенсионных излишков в возрасте до 35 лет составляет 30,4%.
Возможность пополнения депозитов в «Отбасы банке» с помощью пенсионных излишков – это эффективный инструмент поддержки именно молодых граждан страны. Так работающая молодежь сможет быстрее накопить на свое жилье. Затем с учетом срока сберегательного счета есть возможность получить в «Отбасы банке» жилищный заем по ставке от 3,5% до 5% годовых. На сегодня это самый доступный инструмент улучшения своих жилищных условий, так как платежи по такому займу вполне подъемные для семейного бюджета и сумма переплаты минимальна.Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова
По итогам прошлого года «Отбасы банк» помог отметить новоселье 82 252 казахстанским семьям. За две недели этого года уже выдано 739 займов и открыто 3196 депозитов.