2 трлн тенге пенсионных накоплений использовали казахстанцы на жилье и лечение

Улучшить свои жилищные условия с использованием ЕПВ уже смогли 466 397 жителей Казахстана. Из них большая часть – 201 998 человек – потратили пенсионные выплаты на покупку жилья без ипотеки.

В общей сложности на это было потрачено свыше 1,3 трлн тенге.

Еще 62 694 казахстанца смогли погасить действующие займы в «Отбасы банке» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») на сумму 152 млрд тенге. Закрыли долги по ипотеке в других БВУ 39 тыс. человек на сумму 134 млрд тенге. И более 23 тыс. граждан потратили свои пенсионные выплаты на первоначальный взнос для кредитования в «Отбасы банке».

В 82% случаев казахстанцы, которые внесли первоначальный взнос для получения займа в «Отбасы банке» с использованием ЕПВ, предпочли покупку вторичного жилья и 18% приобрели квартиры у застройщиков.

Использовать свои пенсионные накопления сверх порога достаточности на лечение смогли 89 480 казахстанцев на сумму 91 млрд тенге.

Чаще всего жилье с помощью пенсионных излишков покупают в Нур-Султане, Алматы и Мангистауской области, меньше всего – в Северо-Казахстанской области.

При этом 65% казахстанцев, использовавших свои ЕПВ, – это мужчины. И в разрезе возрастов почти половина, или 47%, приходится на граждан в возрасте от 40 до 59 лет. На молодых людей в возрасте до 35 лет приходится 29,5% изъятий средств из пенсионного фонда.

С 16 декабря 2021 года стало возможным с помощью ЕПВ пополнять депозиты в «Отбасы банке». На сегодня это сделали 35 065 человек на сумму 57 млрд тенге. Важно, что с появлением новой цели использования ЕПВ увеличилось вовлечение молодых казахстанцев. Сейчас доля клиентов по пополнению сберегательных счетов в «Отбасы банке» с помощью пенсионных излишков в возрасте до 35 лет составляет 30,4%.

Возможность пополнения депозитов в «Отбасы банке» с помощью пенсионных излишков – это эффективный инструмент поддержки именно молодых граждан страны. Так работающая молодежь сможет быстрее накопить на свое жилье. Затем с учетом срока сберегательного счета есть возможность получить в «Отбасы банке» жилищный заем по ставке от 3,5% до 5% годовых. На сегодня это самый доступный инструмент улучшения своих жилищных условий, так как платежи по такому займу вполне подъемные для семейного бюджета и сумма переплаты минимальна. Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова

По итогам прошлого года «Отбасы банк» помог отметить новоселье 82 252 казахстанским семьям. За две недели этого года уже выдано 739 займов и открыто 3196 депозитов.