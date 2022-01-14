Срок представления налоговой отчетности можно продлить

Как известно, в стране введено чрезвычайное положение и временами ограничен доступ к интернету. В связи с этим ограничена возможность предоставления налоговой отчетности в электронной форме.

В Комитете государственных доходов напомнили, что согласно статье 212 Налогового кодекса налогоплательщики вправе продлить срок представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Для продления срока представления налоговой отчетности необходимо направить в орган государственных доходов по месту регистрационного учета либо в госкорпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, установленной уполномоченным органом, на бумажном носителе или в электронной форме до истечения установленного срока представления налоговой отчетности.

Уведомление можно направить в электронной форме через web-приложение КГД «Кабинет налогоплательщика», портал «электронного правительства» (egov.kz).

Срок представления налоговой отчетности, за исключением расчета сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период:

не более 30 календарных дней со срока, установленного для представления декларации по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу;

не более 15 календарных дней со срока, установленного для представления декларации или расчета по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам;

не более 30 календарных дней со срока, установленного для представления декларации по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам для налогоплательщиков, имеющих низкий уровень рисков по системе управления рисками.

Как отметили в комитете, по формам 101.01 и 328.00, которые необходимо представить в январе, сроки представления налоговой отчетности не продлеваются.

Также срок представления налоговой отчетности не продлевается в отношении налогоплательщика, имеющего высокий уровень рисков по системе управления рисками, за исключением ИП, применяющего специальные налоговые режимы.

Соответственно, юридическим лицам, а также ИП в общеустановленном порядке, имеющим высокий уровень риска по системе управления рисками, сроки представления налоговой отчетности не продлеваются.

К примеру, срок представления налоговой отчетности по форме 200.00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу» за 4 квартал 2021 года истекает 15 февраля 2022 года.

В этом случае срок представления декларации по форме 200.00 продлевается на период не более 15 календарных дней со срока, установленного для представления декларации, если степень риска:

средняя – для всех категорий налогоплательщиков;

высокая – для ИП, применяющих специальные налоговые режимы.

Следовательно, при продлении срока представления декларации декларацию нужно представить не позднее 2 марта 2022 года.

При этом если степень риска низкая, то срок представления декларации можно продлить на период не более 30 календарных дней, то есть продлившим налогоплательщикам нужно представить не позднее 17 марта 2022 года. КГД МФ РК

Второй пример: срок представления упрощенной декларации по форме 910.00 за второе полугодие 2021 года истекает 15 февраля 2022 года. Срок представления декларации продлевается аналогично по форме 200.00.