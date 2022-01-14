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Законодательство РК
17:24 14.01.2022

В Алматы задержаны два мародера с дорогими вещами и оружием

изъятое оружие мародеры Фото: пресс-служба МВД РК
Задержанные оказались уроженцами Узбекистана, проживающими в одном из поселков Алматинской области, передает Zakon.kz

Как сообщает пресс-служба МВД РК, в отношении них возбуждено уголовное дело.

По данным комендатуры, 26-летний гражданин Ж. и 22-летний гражданин К. участвовали в митингах и нападении на магазины «Технодом» и RedPark по проспекту Райымбека. На площади по улице Сатпаева им удалось завладеть помповым ружьем с патронами 12 калибра и шумовой гранатой. При задержании полицейские изъяли у фигурантов бытовую технику, одежду и напитки, похищенные с АЗС Royal Petrol.Пресс-служба МВД РК

По данному факту начато досудебное расследование.

Оксана Житникова
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