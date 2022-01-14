Tele2/Altel начислит всем абонентам бонус в 5 ГБ

Оператор мобильной связи Tele2/Altel при поддержке «Казахтелекома» в кратчайшие сроки восстановил работу приложений, сайтов, call-центров, пострадавших точек продаж, обеспечил доступ к востребованным банковским приложениям при заблокированном интернете и многое другое.

Tele2/Altel, как часть группы АО «Казахтелеком», продолжает беспрерывную работу по стабилизации работы сервисов и оказанию помощи своим абонентам. И потому сегодня компания приняла решение предоставить всем пользователям интернет-пакет в размере 5 ГБ на 30 дней. Для подключения пакета необходимо набрать команду *198# до 31 января 2022 года. Проверка ресурсов: *123*1*3#.

Напомним, что в этот непростой период Tele2/Altel мобилизовал большое количество специалистов для восстановления поврежденного оборудования и обеспечения бесперебойной связи. Это в свою очередь позволило оперативно реализовать поручение президента Токаева по начислению всем абонентам 300 минут и 200 sms для связи внутри страны. В период действия ЧП всем абонентам, кто воспользуется услугой доверительный платеж, компания возвращает комиссию за пользование услугой. Кроме того, всем абонентам, находящимся сейчас за границей, оператор обеспечил бесплатный интернет-пакет (500 Мб) в роуминге.

Также АО «Казахтелеком» предоставил открытый доступ к сервису TV+ для всех абонентов Tele2/Altel на период действия ЧП.