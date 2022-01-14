17:59 14.01.2022
Россиянка погибла во время беспорядков в Таразе
Фото: pixabay
В Генеральное консульство России в Алматы поступила информация о том, что в Таразе во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, передает Zakon.kz.
Преступление было совершено в момент, когда женщина покидала место своей работы.
Генконсульство России в Алматы связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими.
Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь Генеральное консульство прорабатывает вопрос оказания семье погибшей материальной помощи. Посольство России
Посольством России в Казахстане направлен запрос в правоохранительные органы РК о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.
Посольство России в Казахстане выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и желает им сил и выдержки в это тяжелое для них время.
У женщины осталось трое детей.