Россиянка погибла во время беспорядков в Таразе

Преступление было совершено в момент, когда женщина покидала место своей работы.

Генконсульство России в Алматы связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими.

Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь Генеральное консульство прорабатывает вопрос оказания семье погибшей материальной помощи. Посольство России

Посольством России в Казахстане направлен запрос в правоохранительные органы РК о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.

Посольство России в Казахстане выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и желает им сил и выдержки в это тяжелое для них время.

У женщины осталось трое детей.