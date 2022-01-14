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Законодательство РК
17:59 14.01.2022

Россиянка погибла во время беспорядков в Таразе

свеча Фото: pixabay
В Генеральное консульство России в Алматы поступила информация о том, что в Таразе во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, передает Zakon.kz.

Преступление было совершено в момент, когда женщина покидала место своей работы.

Генконсульство России в Алматы связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими.

Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь Генеральное консульство прорабатывает вопрос оказания семье погибшей материальной помощи. Посольство России

Посольством России в Казахстане направлен запрос в правоохранительные органы РК о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.

Посольство России в Казахстане выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и желает им сил и выдержки в это тяжелое для них время.

У женщины осталось трое детей.

Анастасия Стативкина
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