В Алматы заработал Французский дом

По словам Приходько, после окончания беспорядков коллектив компании сплотился и два дня занимался восстановительными работами. Благодаря этому удалось в короткий срок вернуть зданию Французского дома прежний облик.

Также у нас разграбили еще три магазина: один расположен в ТРЦ Moskva, второй магазин – на пересечении улиц Толе би и Муратбаева, третий филиал – «Беташар» - расположен на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Шевченко. Как и Французский дом, они подверглись не только разграблению, но и разгрому витрин, техники, стендов и торгового оборудования. Яна Приходько

Исполнительный директор Beautymania сообщила, что, несмотря на режим ЧП и большое число обращений со стороны бизнеса, госструктуры отреагировали очень быстро.

Когда закончилась активная фаза антитеррористической операции, мы обратились в правоохранительные органы, после чего к нам приехала комиссия из Управления градостроительного контроля города Алматы, акимата города, а также Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Мы предоставили полиции все имеющиеся у нас материалы и вещественные доказательства. Да, сеть пострадала, но вместе мы - сила, и никаким мародерам нас не сломить. Яна Приходько

Директор отметила, что двери Французского дома открылись накануне, 13 января. Магазин готов к полноценной работе, пусть и с поправкой на график, который установила комендатура города.

Сложнее обстоят дела с филиалом Beautymania, расположенным на Муратбаева. Дело в том, что пока следственная бригада не проведет свою работу, комиссия и сотрудники сети не могут ни к чему прикасаться. Больше всего предпринимателей пострадало в Алмалинском районе, поэтому задержку можно понять, отмечает Приходько.

В филиале, расположенном в ТРЦ «Moskva», ревизионная комиссия уже приступила к работе, в ближайшее время магазин также откроется.

По словам исполнительного директора Beautymania, чтобы уничтожить улики, мародеры поджигали помещения и разбивали камеры. Они не учли, что не во всех филиалах серверные расположены в магазинах. У полиции есть записи с камер, на которых видно, как группы людей из шести-восьми человек разбивали входные двери и проникали внутрь. У этих людей были с собой инструменты для взлома и чемоданы, чтобы выносить награбленное.

В рядах мародеров были не только мужчины, но и женщины, что подчеркивает беспринципность и целенаправленность совершения преступления. Эти люди оказались в рядах митингующих не для того, чтобы отстаивать свои права или какой-то другой благородной цели, а для того, чтобы грабить и бесчинствовать. Яна Приходько

Она добавила, что восстанавливать бизнес помогают не только конкретные организации, но и неравнодушные горожане.

Французский дом в Алматы уже открыл свои двери и объявил о скидках в 40% для всех клиентов.