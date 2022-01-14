В Атырауской области ужесточают карантин

В документе указано, что в связи с ухудшением эпидситуации в области по COVID-19 и с учетом выявления циркуляции «омикрон-штамма» в Казахстане запрещено проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные (банкеты, свадьбы, юбилеи и т.д.), памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

Кроме того, независимо от участия в проекте Ashyq, запрещена деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний и проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.).

Кроме того, на территории области нельзя проводить конференции, семинары, выставки, форумы в офлайн-режиме.

Также запрещена:

деятельность ночных клубов;

обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

проведение частных встреч (исключение – до 10 привитых человек).

Распоряжением данного постановления введено сокращение на объектах общественного питания количества посетителей за одним столиком до четырех человек (из разных домохозяйств).

Вместе с тем на дистанционную форму работы переводится не менее 70% административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий, независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

Обучение в школах областных центров, районных центров, сельских школ, где до 600 учащихся, работают в штатном режиме обучения.

1-2 классы – также в штатном формате обучения, 3-5 классы – дежурные классы (там, где дистанционный формат обучения).

Обучение студентов колледжей и вузов предусмотрено в смешанном формате обучения: все лекции – онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном режиме.

Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.

Обучение во внешкольных организациях – индивидуальные занятия в штатном режиме, групповые – до 10 человек, в коррекционных центрах для детей с ограниченными возможностями/взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек – в штатном режиме.

Социально-экономическим объектам, участвующих в проекте Ashyq, разрешено работать в будние и выходные дни до 00:00. Лидерам проекта Ashyq – до 02:00 часов согласно приложению 1 к настоящему постановлению, а в выходные дни допускается работа объектов при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Требования к наличию «зеленого» безопасного статуса и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

Постановление вступает в силу с 14 января 2022 года.

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