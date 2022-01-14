Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:10 14.01.2022

Отменен режим ЧП в Акмолинской и Костанайской областях

Президент Республики Казахстан, отмена режима ЧП Фото: Акорда
Соответствующие указы подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подписал указы «Об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях», передает Акорда.

Отменить с 7:00 15 января 2022 года чрезвычайное положение в границах областей, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Новость по теме

В ряде регионов Казахстана отменен режим ЧП

Константин Вноровский
Беспорядки-2022 Токаев Касым-Жомарт Акмолинская область Костанайская область
Самат Абиш остается первым зампредом КНБ
14.01.2022
В Алматы ужесточают карантин
14.01.2022
В Казахстане число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч
14.01.2022
Еще три области Казахстана перешли в «красную» зону
14.01.2022
Марат Бекетаев назначен советником премьер-министра РК
14.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости