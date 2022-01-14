Отменен режим ЧП в Акмолинской и Костанайской областях

Глава государства подписал указы «Об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях», передает Акорда.

Отменить с 7:00 15 января 2022 года чрезвычайное положение в границах областей, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года.