19:10 14.01.2022
Отменен режим ЧП в Акмолинской и Костанайской областях
Фото: Акорда
Глава государства подписал указы «Об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях», передает Акорда.
Отменить с 7:00 15 января 2022 года чрезвычайное положение в границах областей, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
В ряде регионов Казахстана отменен режим ЧП
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