Сагинтаев поблагодарил журналистов за работу во время массовых беспорядков

Отмечается, что во время встречи с коллективом ТК «Алматы» Сагинтаев выразил соболезнование в связи со смертью водителя Муратхана Базарбаева, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Его семье будет оказана материальная помощь и выделена трехкомнатная квартира.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также аким пожелал скорейшего выздоровления телеоператору Диаскену Байтибаеву, получившему ранение в руку, и выразил благодарность телеоператору Арсену Сандыбаеву, помогавшему эвакуировать своих товарищей.

Им будет оказана материальная поддержка, а также помощь в дальнейшей реабилитации.

Сагинтаев также поблагодарил всех сотрудников ТК «Алматы» за проявленное мужество и исполнение профессиональных обязанностей по информированию горожан во время беспорядков.

Аким города осмотрел пострадавшие от рук бандитских группировок здания, где размещались телеканалы «Казахстан», «Хабар», «Мир», «Первый канал Евразия». После технического обследования в кратчайшие сроки начнется восстановление.