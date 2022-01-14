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19:22 14.01.2022

Сагинтаев поблагодарил журналистов за работу во время массовых беспорядков

аким Алматы Фото: пресс-служба акима Алматы
Аким города Бакытжан Сагинтаев посетил редакции СМИ, которые подверглись нападению террористов, передает Zakon.kz.

Отмечается, что во время встречи с коллективом ТК «Алматы» Сагинтаев выразил соболезнование в связи со смертью водителя Муратхана Базарбаева, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Его семье будет оказана материальная помощь и выделена трехкомнатная квартира.

площадь республики

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также аким пожелал скорейшего выздоровления телеоператору Диаскену Байтибаеву, получившему ранение в руку, и выразил благодарность телеоператору Арсену Сандыбаеву, помогавшему эвакуировать своих товарищей.

Им будет оказана материальная поддержка, а также помощь в дальнейшей реабилитации.

Сагинтаев также поблагодарил всех сотрудников ТК «Алматы» за проявленное мужество и исполнение профессиональных обязанностей по информированию горожан во время беспорядков.

Аким города осмотрел пострадавшие от рук бандитских группировок здания, где размещались телеканалы «Казахстан», «Хабар», «Мир», «Первый канал Евразия». После технического обследования в кратчайшие сроки начнется восстановление.

аким города Алматы

Фото: пресс-служба акима Алматы

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