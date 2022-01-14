В ЗКО ужесточают карантин

Согласно документу, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 седи населения Казахстана, а также с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на территории ЗКО вводятся строгие ограничительные карантинные меры.

В частности, будет запрещено проведение и участие в зрелищных, коллективных, семейных, памятных мероприятиях, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи и др.), и иных мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений с массовым скоплением людей, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

Вне зависимости от участия в проекте Ashyq запрещена:

деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний;

проведение коллективных мероприятий (жұма намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

конференций, семинаров, выставок, форумов;

деятельность ночных клубов;

обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию).

Вместе с тем сокращена деятельность на объектах общественного питания, количество посетителей за одним столиком – до 4-х человек (из разных домохозяйств), а также заполняемость кинотеатров (участников проекта Ashyq) не более 30%.

В общественных местах и на открытом воздухе, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, в случаях приема пищи в местах общественного питания, а также занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции.

Обучение учащихся разрешено в школах областных центров, районных центров до 600 учащихся (в штатном режиме обучения).

В школах с количеством обучающихся более 600 человек вводится формат дистанционного обучения, а в сельских школах обучение будет проводиться в штатном формате.

А именно, 1-2 классы – штатный формат обучения, 3-5 классы – будут организованы дежурные классы (там, где дистанционный формат обучения).

У студентов колледжей и ВУЗов вводится смешанный формат обучения: все лекции – онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном режиме.

Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.

Обучение в организациях дополнительного образования: индивидуальные занятия проводятся в штатном режиме, групповые – до 10 человек, в коррекционных центрах для детей/взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 10 человек – в штатном режиме.

На удаленную работу переводится не менее 70% сотрудников, независимо от их вакцинации и ревакцинации.

Более подробно можно посмотреть здесь.

Постановление вводится в действие с 17 января.